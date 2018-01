De wondere wereld van muziek: hoe Mozart baby's doet groeien, maar Bach niet

Onder de lichtjes sullige noemer ‘Miracles of Music’ trekken sinds vorige week drie gerenommeerde Nederlandse professoren langs theaters met een boeiend hoorcollege over de invloed van muziek op ons brein. Eén van hen, de beroemde neurobioloog Dick Swaab , is zo gul om enkele krenten uit de pap te vissen.

Dick Swaab «De invloed van muziek op ons brein begint al in de baarmoeder: we weten dat een ongeboren kind vanaf de tweede helft van de zwangerschap in staat is om muziek te horen. Als een zwangere vrouw iedere dag naar dezelfde soap kijkt, dan zal haar kind de begintune onthouden tot drie weken na de geboorte. Meer nog: als je een ongeboren baby geregeld muziek laat horen, stimuleert dat de hersenontwikkeling, waardoor het kind na de geboorte beter zal scoren op motorisch vlak.»

HUMO Werkt dat trucje even goed met de laatste van The War On Drugs als met ‘Een ster’ van Stan Van Samang?

Swaab «Tot nu toe heeft men in onderzoeken alleen klassieke muziek gebruikt. We weten dat bij couveusekinderen Mozart de zuurstofverzadiging verbetert, waardoor de baby sneller groeit en eerder naar huis kan. Wat ik interessant vind, is dat dat met Bach niet lukt. Blijkbaar moet je voor Bach toch iets rijper zijn.»

HUMO In ‘Miracles of Music’ hebt u het ook over de invloed van muziek op bepaalde ziektes.

Swaab «Muziek kan heilzaam zijn bij depressies: dat weten we al sinds het Bijbelverhaal over koning Saul die depressief was, en David aan het hof ontbood omdat die zo mooi harp kon spelen. Dat is door ontelbare experimenten bevestigd.

»Wat minder mensen weten, is dat muziek zelfs in een laat stadium van alzheimer het brein kan stimuleren. Onlangs heb ik in het vliegtuig ‘Coco’ gezien, een nieuwe Disneyfilm. Er is een scène waarin een klein jongetje op zijn gitaar een liedje speelt voor zijn oma, die dement in een stoel zit. Zij herkent dat liedje van lang geleden, en dat zie je: ze lijkt wel te ontwaken en ze begint zachtjes mee te neuriën. ‘Coco’ is fictie, maar wel gebaseerd op een reëel feit: zelfs vergevorderde demente patiënten herkennen muziek van vroeger. Dat komt omdat de hersengebieden waarin muziek zit opgeslagen, het laatst worden aangetast door alzheimer.»

HUMO U bent in Vlaanderen vooral bekend van de twee populair-wetenschappelijke boeken ‘Wij zijn ons brein’ en ‘Ons creatieve brein’. Zit er een opvolger aan te komen?

Swaab «Dat is een vraag waarvan mijn vrouw liever heeft dat-ie niet al te vaak gesteld wordt (lacht). Ik heb haar moeten beloven dat ik nooit nog aan een nieuw boek begin. Maar mijn brein werkt nog naar behoren, dus we zullen wel zien.»