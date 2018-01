De man van 15,6 miljoen per jaar: Kevin De Bruyne, speler bij Manchester City en de Rode Duivels

'Voetbal is entertainment. Het is big business. Hoe groot het allemaal is, dat kunnen mensen zich niet voorstellen'

Eigenlijk had dit interview begin december moeten plaatsvinden. Net dat weekend pakte De Bruyne zijn vijfde gele kaart, was hij een speeldag geschorst en stuurde zijn coach Pep Guardiola hem naar de zon. In plaats van een interview met Humo werden het vier dagen Dubai.

HUMO Bij zo’n coach verleng ik ook graag mijn contract.

Kevin De Bruyne (lacht) «Het gebeurt niet vaak, hoor. Maar het is wel één van Peps sterke kanten. Ons schema is zo druk dat we, als het even kan, ook écht vrij krijgen. Anders kom je nooit tot rust. Die enkele dagen in de zon hebben ons enorm veel deugd gedaan.

»Daarom ben ik ook blij dat we in maart maar één oefeninterland spelen met de nationale ploeg. Die paar extra vrije dagen maken een groot verschil, vooral mentaal. Wij zijn van in juli bezig. Wanneer het WK begint, zijn dat elf en een halve maand, non-stop. Elke mens heeft af en toe nood aan rust, ook een voetballer.»

HUMO Bij de ondertekening van je nieuwe contract zei je: ‘Ik kan niet beter zitten dan hier.’ Bedoelde je dan de club, de stad, of het land?