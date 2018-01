Jonge Leeuwen: Adriana Costa Santos (23) organiseert opvang voor vluchtelingen in het Maximiliaanpark

'Enkele dagen geleden kwam hier een 80-jarige dame aan in een taxi: 'Ik wil helpen. Deze toestanden doen me te veel aan andere periodes in onze geschiedenis denken''

Sinds september gaat Adriana elke avond luisteren naar de verhalen van de vluchtelingen, en kijken of er zieken, kinderen of gepensioneerden zijn. Daarna brengt ze hen in contact met Belgische gastgezinnen, die zich er vrijwillig aanbieden. Het is doorgaans al na middernacht voor het park weer leeg is.

HUMO Ik ben een beetje beschaamd dat een Portugese studente onze problemen moet komen oplossen.

Adriana Costa Santos «Echt? Zoals het niet uitmaakt of een transitmigrant uit Soedan of Eritrea komt, is het ook niet belangrijk waar ik vandaan kom. Portugal heeft de vluchtelingencrisis wel menswaardig aangepakt. Men heeft er maatregelen getroffen om vluchtelingen goed op te vangen en hun integratie te vergemakkelijken. De meeste Portugezen begrijpen dat we hen goed kunnen gebruiken om Europa cultureel rijker te maken. In Portugal hebben ze mij niet meer nodig, ik ben hier nuttiger.»

HUMO Veel vluchtelingen weten niet dat ze recht hebben op gratis hulpverlening en zorg, en zelfs op een advocaat.

Costa Santos «Ze worden bewust dom gehouden! De enige informatie die ze van de Dienst Vreemdelingenzaken krijgen, gaat over een vrijwillige terugkeer naar hun land van herkomst. Vaak gekoppeld aan een soort oprotpremie van 500 euro. Maar de meesten dúrven niet terug: ze werden vervolgd in hun moederland, hun familie werd uitgemoord, ze hadden er geen enkele vrijheid...