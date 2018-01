Een mens van goede wil: Rebecca Coervers gaf een nier aan een vriend

'Als bij wonder paste ik precies bij hem. Mijn nier dan toch'

Rebecca Coervers «Roel werd ziek en hij zette een wanhopig bericht op Facebook. Hij had dringend een nieuwe nier nodig, maar in zijn familie was niemand geschikt als donor. Zijn Facebook-post werd niet veel later verwijderd, want als je via sociale media op zoek gaat naar een nieuwe nier, word je beschouwd als orgaanhandelaar. Niemand lijkt tegenwoordig nog te geloven dat er mensen zijn die iets wegschenken zonder dat ze er geld voor in de plaats willen.

»Ik had Roels alarmkreet toch gezien. Hij stond op een donorlijst, maar de wachttijd is erg lang. Ik stelde voor om hem één van mijn nieren te schenken. Hij weigerde. Hij was bang dat onze vriendschap kapot zou gaan als mijn nier afgestoten werd. Een jaar lang heb ik zijn zoektocht op de voet gevolgd. Die draaide op niets uit en Roels gezondheid ging zienderogen achteruit. Op 8 februari 2016, zijn verjaardag, zei ik hem dat ik het beu was. Ik stelde hem voor de keuze: mijn nier of het einde van onze vriendschap. Vier maanden later zijn we geopereerd.»

HUMO Wist u die achtste februari al of u geschikt was om Roels nierdonor te worden?