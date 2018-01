Laatste loodjes: 'Michel Van Dousselaere'

Toen ik 36 jaar geleden nog iemand anders was, een toneelspeler met wie ik op een dag gebroken heb, speelden Michel Van Dousselaere en ik de hoofdrollen in ‘True West’ van Sam Shepard. Die voorstelling was een aangekondigde flop – we hadden niets dan onenigheden met de regisseur – maar niettemin moesten we die miskleun wel 25 keer ten tonele voeren. We zijn in die dagen, om de moed erin te houden, ontzettend vaak doorgezakt, niet zelden in het gezelschap van ons beider vriend Patrick De Witte, die toen nog net niet (pdw) was.

Ik herinner me de luide, krakende lach van Michel. Met zijn ver dragende, gecraqueleerde stem reeg hij tot ons vermaak sterke verhalen aaneen, altijd molto espressivo, alsof wij – eindelijk - een uitverkochte zaal waren. Hij was ook vurig links, weet ik nog, en daar droeg hij een keffiyeh bij, zo’n Palestijnse sjaal. Hij ontwaarde in ieder geval meer extreemrechtse samenzweringen dan ik, en ook daarover kon hij beeldend vertellen.

Michel en ik zijn een anekdote uit elkaars memoires die we wellicht niet zullen schrijven. Het is al geruime tijd bekend dat hij aan primair progressieve afasie lijdt: een hersenziekte die zijn taal voorgoed heeft zoekgemaakt: woorden schieten hem niet meer te binnen. Laatst besteedde het éénuurjournaal aandacht aan Michels noodgedwongen afscheid van zijn acteursbestaan, en ook aan ‘Michel, acteur verliest de woorden’, een documentaire over zijn ziektegeschiedenis.