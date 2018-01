'Mijn nummerplaat heeft ooit de politie diensten op stelten gezet: 'Het is een bandiet! Er gaat een overval gebeuren!''

Het huis ziet er verlaten uit. De buren zeggen dat de eigenares verhuisd is. Ze kenden haar nummerplaat en haar rijstijl: ‘Zou ze ooit naar vierde geschakeld hebben? Ze reed nooit sneller dan 70.’

Ik kom in showrooms met glazen schuifdeuren en steevast gele Napoleon-bonbons op de balie; daar moet een verband zijn. Ik kom nog vaker in landelijke garages waar mannen met de handen in de zakken zwijgend aanschouwen hoe hun bumper wordt uitgedeukt. Eén garage heeft drie van die nummerplaten, maar wegens de privacy kan ik die adressen niet krijgen. Andere garages geven zonder verpinken een adres. Met de bedenking dat de eigenaar al vier jaar niet op onderhoud is geweest. Bestaat die auto nog? Leeft die mens nog? Ik rijd spookrijders tegemoet.

Motor in brand

Bestuurder: Dirk Dormaels (67)

Nummerplaat: 2.Z.656

Auto: een Land Rover Defender van 13 jaar oud

Dirk Dormaels «Die plaat heeft ooit de politiediensten op stelten gezet. Dat moet in 2002 zijn geweest. Mijn jongens waren bij de KLJ en op een vrijdagavond kwamen ze de jeep vragen voor een nachtspel. De leiding was verkleed als bandiet en droeg speelgoedgeweren. Na het spel gingen ze nog een kebab halen in Tienen, met de bivakmuts en het roet nog op hun gezicht. Aan een stoplicht zag een vrouw die mannen in haar achteruitkijkspiegel en ze is los door het rood licht gereden, recht naar het politiebureau. ‘Er zijn bandieten in Tienen, er gaat een overval gebeuren!’