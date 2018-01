'Stop eens een maand met liegen. Dat zal je relaties met je partner, je vrienden en je collega's enorm verbeteren'

De 55-jarige Canadese klinisch psycholoog Jordan Peterson is voor veel mensen een volslagen onbekende. Bij recente bezoeken aan Amsterdam en Londen trok hij nochtans overvolle zalen. Zijn faam dankt Peterson aan zijn verbeten strijd tegen wat hij ziet als het grote gevaar voor een gezonde samenleving: de tirannie van de radicaal-linkse ideologie.

Peterson is professor psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn aanhangers zien hem als een onbevreesde intellectueel, die eindelijk zegt waar het op staat. Zijn YouTube-kanaal telt meer dan 600.000 abonnees en op Twitter heeft hij ruim 350.000 volgers. Zijn critici – en dat zijn er ook niet weinig – noemen hem een vrouwenhater, homofoob en uithangbord voor alt-right, een groep extreemrechtse activisten in Amerika.

Peterson is in Europa om zijn nieuwe boek voor te stellen: ‘12 Rules for Life: An Antidote to Chaos’. In twaalf hoofdstukken wijst hij op de positieve stappen die we kunnen zetten in ons leven.

HUMO U schreef een zelfhulpboek. Intellectuelen kijken wel eens neer op dat genre.

Jordan Peterson «Dat zijn dan geen psychologen. Veel van mijn cliënten hebben baat bij zo’n boeken.»

HUMO Er zijn al zoveel boeken met adviezen over hoe we moeten leven.

Peterson «Ik vind helemaal niet dat ik adviezen voor het leven geef. Iedere psycholoog weet dat dat het laatste is wat mensen willen horen. Je moet inzicht bieden in de regels die we als mens moeten volgen om het smalle pad tussen chaos en orde te bewandelen. Dat is wat ik doe. Dat gaat veel dieper dan advies.»

HUMO Wat gebeurt er als je die regels niet opvolgt?

Peterson «Dan maak je je leven tot een hel, vooral als je je niet houdt aan regel 7, ‘streef na wat zinvol is, niet wat nuttig is’, of aan regel 8, ‘spreek de waarheid, of althans, lieg niet.’

»Die nuance heb ik toegevoegd omdat je niet altijd weet wanneer je de waarheid spreekt, maar wel weet wanneer je liegt. Als je nu eens een maand stopt met liegen, zal dat je relaties met je partner, je vrienden en je collega’s enorm verbeteren.»