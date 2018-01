De mailbox van Arnon Grunberg: 'De hang naar extreemrechts'

Lieve Martin Schulz,

Elke keer als ik uw naam tegenkom in kranten en tijdschriften – en ik kom uw naam de laatste tijd vaak tegen, maar ik volg het Duitse nieuws dan ook met een gretigheid alsof daar mijn toekomst ligt – denk ik aan de Buchmesse van 2016. U hield een gepassioneerde en fatsoenlijke toespraak – op een Buchmesse worden alleen maar fatsoenlijke toespraken gehouden, maar het probleem met fatsoen is dat het doorgaans gepaard gaat met passieloosheid – en na afloop spraken wij even met elkaar.

Op het partijcongres van de SPD in Bonn op zondag 21 januari vertelde u dat Macron u had gebeld. Dat kwam u duur te staan. De kameraden (Genossen und Genossinnen) zijn niet onder de indruk van Macron en zijn telefoontjes. Ze zijn van niets meer onder de indruk als het om u gaat.