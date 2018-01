We verzamelen Hilde (54), Danny (52), Demi (21) en Mireille (46) rond de tafel bij productiehuis Panenka. ‘Alles goed?’ De vraag is eruit voor we het goed beseffen. Wat kan je daar als ongeneeslijk zieke op antwoorden? Maar Hilde haalt haar schouders op en antwoordt gevat: ‘Als ik wakker word en ik leef nog, is mijn dag goed.’ Dan geeft ze Danny, die door ALS in een rolstoel zit en zijn armen niet meer kan bewegen, een knuffel met de stevigheid van een wurggreep. ‘Mag ik u doodknuffelen?’ vraagt ze. ‘Nee,’ spartelt Danny lachend tegen. ‘Eerst het interview. Daarna pas.’ Philippe Geubels heeft gelijk als hij zich vrolijk maakt over doodgaan in ‘Taboe’: mensen die de dood voelen naderen, doen dat met even groot gemak.

De vier hebben elkaar niet meer gezien sinds ze naar Geubels’ show gingen kijken in het NTGent, dus is het eerste punt op de agenda, na nog veel meer innig geknuffel, elkaar up-to-date brengen van de medische toestanden. Mireille, bij wie vijf jaar geleden een zeldzame sinuskanker werd vastgesteld, moet maandag opnieuw onder het mes. De jongste onder hen, Demi, is komen overwaaien uit het Zeepreventorium van De Haan, waar ze als mucopatiënt probeert aan te sterken.