'Ik was een zware jongen, maar ik heb er ook zwaar voor geboet'

We zijn toch geen moordenaars!’ schreeuwt Danny Vanhamel naar de jury in het Oost-Vlaamse assisenhof, en hij stuikt bijna in elkaar. Het is donderdag 22 december 1994, en Vanhamel is net tot levenslange dwangarbeid veroordeeld voor zijn aandeel in de ontvoering van miljonairszoontje Anthony De Clerck.

Danny Vanhamel «Op dat ogenblik zie je je hele leven in elkaar storten. Je weet dat je oud zult zijn als je uit de gevangenis komt, dat je je kinderen niet zult zien opgroeien… Woede en frustratie maakten zich van mij meester. Ik was de voorzitter bijna aangevlogen, ik heb nog altijd spijt dat ik dat niet heb gedaan.

»Ik had een straf verdiend, een zware straf. Ik dacht zelf aan twintig jaar. Maar levenslang, dat was te veel, dat was niet rechtvaardig. Er zijn roofmoordenaars die minder gekregen hebben, terwijl hun slachtoffer toch dood is. Bij ons lééfde het slachtoffer, en we hadden hem goed behandeld. Anthony is tijdens zijn ontvoering niets tekortgekomen. Als ze in Italië iemand ontvoeren, snijden ze een vinger af: aan dat soort dingen dachten wij niet eens.

»Met die uitspraak over moordenaars heb ik in de gevangenis nog problemen gehad. In Leuven-Centraal zat het vol roofmoordenaars, die me allemaal wilden aanpakken. De directeur van de gevangenis stelde voor om me bescherming te geven, maar dat wilde ik absoluut niet. ‘Denk je dat ik mezelf niet kan verdedigen? Dan kunnen ze me helemaal belachelijk maken.’ Er hebben een paar kerels voor mij gestaan, maar niemand heeft me iets durven te doen. Ik ben niet zo rap onder de indruk. Ze zagen me aan powertraining doen en wisten dat ze niet met mij moesten sollen.