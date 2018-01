Koppensneller Herman Brusselmans: '8 op 10 slaaf van smartphone'

'Als enige beste schrijver van Vlaanderen ben ik ook een minderheid'

Ik behoor tot de minderheid van de twee op de tien mensen die niet verslaafd zijn aan de smartphone. Het is toch leuk om tot een minderheid te behoren? Zelf behoor ik tot verschillende minderheden. Als enige beste schrijver van Vlaanderen ben ik al een minderheid an sich. Verder behoor ik tot de minderheid van de 9% van de Vlamingen die z’n lief nooit bedriegt, tot de 12% die zes keer of meer per week friet met mayonaise eet, tot de 18% die vindt dat roken het lekkerste is dat er bestaat, tot de 4% die soms op z’n motor in het Gentse havengebied tot 250 kilometer per uur gaat rijden, en tot de 9% die minstens vier minuten uittrekt om na het kakken de reet terdege te reinigen.