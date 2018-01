'Juist van die wanhopige zoektocht naar het Grote Geluk word je ongelukkig'

HUMO ‘De infiltrant’ is gebaseerd op het boek ‘Alpha 20’ van Kris Daels, een agent die undercover drugbendes heeft helpen oprollen.

Geert Van Rampelberg «In de eerste versie was ‘De infiltrant’ ook een heel donkere, serieuze misdaadreeks. Té donker volgens veel mensen.»

HUMO De vorm is erg ongewoon. Freddy Bernaerts, met een pruik zoals Sean Penn in ‘Carlito’s Way’, en Danny zijn bijna stripfiguren. En de pompiedom-muziek maakt er bijna slapstick van, maar toch is ‘De infiltrant’ spannend.

Van Rampelberg «De muziek wijst erop dat je niet naar een serieuze politiereeks kijkt. Maar we spelen wel heel serieus, we brengen geen comedy. De grappen zitten verborgen in de situaties.»

HUMO En dat werkt. Dirk, jij zegt altijd dat je iets van herkenning moet voelen bij je personage om hem te kunnen spelen. Wat zag jij in Freddy?

Dirk Roofthooft «Wat ik tragisch maar ook charmant vind aan Freddy, is dat de man voor geen haar te vertrouwen is, maar wel veel vertrouwen stelt in een infiltrant. Dat is een sterk voorbeeld van hoe groot onze behoefte is om iemand te vertrouwen, terwijl het gevaar zo groot is dat je bedrogen uitkomt. In werk- en liefdesrelaties hechten we er elke keer weer zoveel belang aan dat, als het vertrouwen wordt beschaamd, die relaties als een Titanic zinken. Desondanks zullen we even later wéér iemand tegen beter weten in vertrouwen.»

Van Rampelberg «Mijn personage Danny is meer een vluchter. Hij leeft niet, hij feest.»

HUMO Maar hij heeft iets heel wanhopigs.

Van Rampelberg «Ja. Hij is zo’n discotheekfiguur uit de jaren 90 die meisjes probeert te zoenen en de slager geld aftroggelt. In het dorp waar ik ben opgegroeid, liepen zulke figuren overal rond. Volgens mij hadden ze geen idee waar hun leven naartoe ging.»