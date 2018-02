'Ik heb Oasis niet meer nodig, want ik heb andere plannen. Ik ga iedereen in de zeik zetten'

Gene, de 16-jarige zoon van Liam, die even zijn school heeft gepauzeerd om samen met zijn vader te toeren, stapt het podium op om de tamboerijn en de maracas voor zijn vader klaar te leggen, en de eerste aanmoedigingen in ontvangst te nemen. De lichten gaan uit. Backstage staat Liams band te wachten om door de zanger naar het podium te worden geleid. Hij komt uit zijn kleedkamer aan de zijde van Debbie Gwyther, zijn vriendin en manager, met een rusteloze blik in de ogen. Liam wordt nooit nerveus maar vlak voor een optreden is het enige wat hij kan denken: ‘Zal mijn stem het volhouden?’ Een gebrul stijgt op uit het publiek. De eerste tonen van ‘Fuckin’ in the Bushes’ weerklinken, Liam en Gwyther geven elkaar een knuffel en dan stapt hij het podium op, herenigd met zijn fans. ‘Liam! Liam! Liam! Liam!’ Ze zijn er weer.

Anderhalf uur later begeeft Peggy Gallagher zich naar de backstage van de Manchester Arena: haar jongste zoon heeft net het grootste optreden uit zijn solocarrière gegeven. In de kleedkamer ziet ze hoe Liam zijn voorraadje Guinness aanspreekt, nadat hij zich wekenlang als een engel heeft gedragen. Het was de eerste keer dat ze hem zag optreden sinds Oasis en ze zegt hem dat het uitstekend klonk. ‘Het was mooi om je weer op een podium te zien en het volk te zien bespelen.’ Intussen stromen de 21.000 gasten langzaam naar buiten, sommigen terwijl ze het refrein van ‘Slide Away’ lopen te zingen.