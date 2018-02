1| bijgeloof

De medische benaming voor de griep of het griepvirus is influenza en is afgeleid van het Latijnse woord voor ‘invloed, bezoeking’. Vroeger geloofde men dat de planeten, de sterren en de maan grote invloed hadden op de wereld en op onze gezondheid. Een ziekte die zo plots, hevig en wijdverspreid toesloeg, kon alleen maar het werk zijn van de hemellichamen.

2| recepties zijn nefast

In tegenstelling tot wat uw moeder altijd beweerde: je krijgt geen griep door zonder muts in de kou rond te lopen. Dat de griep vooral in de winter toeslaat, komt omdat we dan meer binnen zitten en het virus makkelijker kan worden overgedragen. Ook een factor zijn de feestdagen en de talloze nieuwjaarsrecepties (met het bijbehorende gezoen) in deze periode.

3| vaccin met ei

Je kan geen griep krijgen van het griepvaccin: dat bevat alleen dode stukjes virus. Als je je na de griepprik wat belabberd voelt, is dat juist een goed teken: het wijst erop dat het vaccin werkt en dat je immuunsysteem zich aan het voorbereiden is. Het vaccin belooft geen volledige bescherming, maar als u toch de griep krijgt, zal ze niet zo hevig zijn en minder lang duren. Mensen met een allergie voor eieren moeten uitkijken. De meeste vaccins worden op kippeneieren gekweekt en bevatten proteïnes.

4| het belang van slaap

Vitamine C slikken helpt niet om de griep te voorkomen, zo hebben al talloze studies aangetoond. Wat wél helpt is voldoende slaap: mensen die vijf uur (of minder) slapen per nacht maken gemiddeld 80 procent meer kans op de griep dan wie 7 à 8 uur per nacht slaapt. Wat uiteraard ook weer geen excuus mag zijn om tot de middag in uw luie nest te blijven liggen.

5| seriemoordenaar

Het griepvirus is niet onschuldig: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie eist de griep wereldwijd jaarlijks 250.000 tot 500.000 doden.

6| spaanse griep

Wetenschappers schatten dat er iedere eeuw twee à drie grieppandemieën uitbreken. De laatste globale pandemie was de Hongkong-griep, die in 1968 en 1969 een miljoen mensenlevens eiste. De tot nog toe dodelijkste pandemie was de Spaanse griep, die van 1918 tot eind 1919 over de wereld raasde en volgens schattingen tot 50 miljoen doden eiste, een pak méér dan WO I. Liefst 20 procent van de totale wereldbevolking (toen een half miljard mensen) raakte besmet.

7| de opgang van hitler

Bekende slachtoffers van de Spaanse griep waren de schilders Gustav Klimt en Egon Schiele en de surrealist Guillaume Apollinaire. Edvard Munch, Walt Disney, Franz Kafka, Franklin Roosevelt en Woodrow Wilson kregen het virus ook, maar overleefden de ziekte. Sommige historici denken dat de Spaanse griep onrechtstreeks mee de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt. Door zijn griep zou toenmalig Amerikaans president Woodrow Wilson tegen alle verwachtingen in akkoord zijn gegaan met de strenge straf voor Duitsland na WO I. Die leidde in Duitsland tot grote armoede en onvrede, en een ideaal klimaat voor de opgang van ene Adolf Hitler.

8| klaar voor take-off

De kans is reëel dat in de nabije toekomst een pandemie uitbreekt, door het sterk toegenomen vliegverkeer. Jaarlijks nemen anderhalf miljard mensen het vliegtuig: een virus kan vanuit Hongkong in amper twaalf uur in Europa zijn.

Het griepvirus is ook een stuk taaier dan andere virussen: het kan tot 48 uur in leven blijven op deurklinken (u heeft er vandaag ongetwijfeld al een paar vastgepakt).