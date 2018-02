Anne-Mie Van Kerckhoven (66), in de kunstwereld lange tijd Madam Kitsch genoemd omdat ze plastic en plexiglas in felle kleuren gebruikt, krijgt eindelijk de erkenning die ze verdient. Met een grote solotentoonstelling in het M HKA in Antwerpen triomfeert ze in eigen stad. ‘Toen ik voor deze expo al mijn werk opnieuw moest bekijken, heb ik een bijna-doodervaring gehad. Verschrikkelijk.’