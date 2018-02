Uit de platenkast van Mauro: 'Bend Sister' van The Fall

Mark E. Smith was wel degelijk een spreekbuis van de massa, dat zal men later wel inzien, maar het grote publiek wilde liever niet van hem weten, omdat hij nooit ofte nimmer suste, muzikaal noch tekstueel. Zelf zag hij zijn plaats in het kunstenlandschap als volgt: ‘There’s a lot of idiots out there, so it’s not for everyone.’

Overtuigde non-muzikant, literair zwaargewicht en al volgroeid als iconische versie van zichzelf vanaf The Falls debuut-ep ‘Bingo-Master’s Break-Out!’. Hij gebruikte zijn groepsleden als instrumenten, met alle psychologische ellende van dien. Evenwel met subliem resultaat, zodat we hem kunnen plaatsen in het notoire doch invloedrijke gezelschap van soortgelijke mentale overheersers als Captain Beefheart, Miles Davis of James Brown.

Wat betekent dat het dikwijls afzien was, maar ook wel musiceren op een niveau dat je erna nooit meer zelf evenaarde. Releases van The Fall zijn zo verspreid als het snot van een pirouette draaiende kunstschaatser met acute hooikoorts, en werden doorgaans opgenomen met wisselende bezetting, maar zijn steeds van een onverstoorbare consistentie. Of zoals John Peel het omschreef: ‘Altijd hetzelfde en altijd anders.’