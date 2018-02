''Beyoncé is anders. Je hebt háár, en dan heb je al de rest'

Siska Schoeters: 'Het was meteen duidelijk dat Beyoncé de coolste was in Destiny's Child. De anderen waren aanhangsels'

Een trip door het Humo-adressenbestand met de vraag ‘Welke leuke mensen zijn zoal fan van Beyoncé?’ leverde één in koor gezongen antwoord op: ‘Siska Schoeters!’ Hoe dat komt, leest u hieronder.

Siska Schoeters «Ik weet het nog goed, toen twintig jaar geleden Destiny’s Child kwam piepen. Ik was direct méé. Ik denk dat het ’m zat in die heel specifieke combinatie in hun attitude: heel meisjesachtig, maar tóch ook vrouwelijk – er schuilde een niet te onderdrukken kracht in. Vanaf het prille begin was al duidelijk dat Beyoncé de coolste was. Die anderen waren maar aanhangsels.»