'Charlie en Hannah gaan uit': Evelien Bosmans (28) en Daphne Wellens (29)

‘Charlie en Hannah gaan uit’, de debuutfilm van Bert Scholiers, is een unicum. Hoofdrol-speelsters Evelien Bosmans (28) en Daphne Wellens (29), ook in het echte leven de beste vriendinnen, zijn zelf zo wild enthousiast dat ze lijf, leden en borsten in de strijd gooien om u naar de zalen te krijgen. Ze zijn helemaal vervlochten met hun personages, en ze hebben voor de belevenissen van Charlie en Hannah ook uit hun eigen leven gegrepen. ‘We zijn helemaal meegezogen in Bert zijn droom om de tragiek van onze generatie van verwende, welgestelde, blanke twintigers zo raak mogelijk weer te geven.’