Sorry, Steven Seagal, maar de meest intense acteur ter wereld blijft Daniel Day-Lewis. Kijk maar naar zijn ontzagwekkende vertolkingen in films als ‘In the Name of the Father’ of ‘There Will Be Blood’. Ook in ‘Phantom Thread’, de nieuwe film van Paul Thomas Anderson, is hij wederom verbluffend. Jammer genoeg wordt het zijn allerlaatste kunststukje: Day-Lewis heeft aangekondigd dat hij stopt met acteren. Als eresaluut stelden wij de top 5 samen van zijn meest memorabele vertolkingen.