Morgen put voor zijn documentaire uit het archief van Hugo Van Lawick, de Nederlandse regisseur die in de jaren 60 bij Goodall ging filmen en daarna haar man werd. Van Lawicks beelden lagen jarenlang te verkommeren maar krijgen nu eerherstel.

Brett Morgen «National Geographic vroeg me om een documentaire over Jane Goodall te maken. Ze hadden enkele van Hugo’s beelden meegestuurd. Toen ik die zag, kon ik mijn ogen niet geloven. Wat hij daar in de jungle heeft vastgelegd, is even diepzinnig als de landing op de maan, een ontdekking die heel ons idee over de evolutie en onze plaats in de natuur heeft omgegooid. En zijn beelden zijn ook gewoon prachtig. Dat hij die zestig jaar geleden gemaakt heeft zonder hulp van buitenaf, is simpelweg verbluffend.»