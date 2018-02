Het collectief geheugen

Eén – 27 januari – 598.597 kijkers

Laatst had ik het in deze barre kolommen over ‘het middelpuntvliedende gezwatel van flapuiten die tot hun eigen dolle pret in panelshows samenklonteren’. Een insider liet me weten dat zelfs zulke tv-programma’s vandaag de dag geheel en al gescript zijn, zoals dat in het Nederengels van insiders heet. Een insider is, op de keper beschouwd, een binnenstaander, maar wat is ‘op de keper beschouwd’ alweer?

‘Gescript’: de eventuele grappen van de panelleden zijn dus voorgebakken door naar schatting een stagiair die liever bij VTM in ‘Beste kijkers’ aan de slag zou gaan. Vandaar wellicht dat de wel erg goedlachse presentator Kamal Kharmach – schuddebuiken zonder buik – het in de inleiding van dit programma over ‘straffe stunten’ had. Lang geleden, toen de dieren nog Nederlands spraken, was ‘stunts’ het meervoud van ‘stunt’, maar daar zit natuurlijk geen greintje humor in. ‘Stoels’ is het humoristische meervoud van ‘stoel’. Ja, als je ervoor in de wieg bent gelegd, blíjf je lachen.

Twee tweetallen moesten in deze panelshow, die op papier wel om de nobele conversatiekunst zal hebben gedraaid, tegen elkaar op beslissen of één of ander voorval of personage het collectieve geheugen in mocht of niet. Baat het niet, het schaadt niet. De eindbeslissing ligt bij een Bekende Vlaming die voor de gelegenheid ‘de geschiedschrijver’ wordt genoemd, hoe onbevoegd hij dienaangaande ook mag zijn. Deze keer bekleedde Marcel Vanthilt dat ereambt, de smaakvolst geklede man van de Reyerslaan. Generatiegenoten trek ik vanaf nu altijd voor. ‘Ik heb geen geheugen, laat staan een collectief,’ sprak Marcel. ‘Ik ben dit programma nu al vergeten en ik zit er nog maar pas in.’ Ik vermoed dat zijn tekst niet gescript was.