Karel De Gucht en Mireille Schreurs: er lopen niet veel hechtere koppels rond in de politieke wereld. Zij is politierechter, hij was minister van Buitenlandse Zaken, vicepremier en Europees commissaris. Maar ook na De Guchts actieve loopbaan blijft de passie voor politiek onverminderd aanwezig, bij beiden. Zij: ‘Vanochtend in bed hadden we het nog over een mogelijk grensconflict tussen China en India.’ Hij: ‘Maak u niet ongerust, er gebeuren nog andere dingen in dat bed.’