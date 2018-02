Laatste loodjes: 'De positiviteitsconsulente'

Een tijd geleden hoorde ik in ‘De ochtend’ een mevrouw aan die voor de kost positiviteitsconsulente was, een knelpuntberoep waar een satiricus iets mee kan doen. Zij leidde 30 Dagen Zonder Klagen in, een actie die de positiviteit moest bevorderen. Na enig gefoeter heb ik me ervoor aangemeld, en sindsdien verschijnt er in mijn mailbox elke dag een zogeheten ambassadeur van de actie, die me in een filmpje ‘de opdracht van vandaag’ te kennen geeft.

Een gedragscoach ondervond in haar streven naar positiviteit hinder van het tegenstellende voegwoord ‘maar’ in de zin: ‘Ik wil me niet bemoeien, maar ik vond het vorig jaar beter.’ Als je je er dan toch niet mee wilt bemoeien, dan lijkt het me positiever om er wijselijk je kop over te houden. ‘Ik stel voor,‘ zei de gedragscoach, ‘om het woordje ‘maar’ te vervangen door het woordje ‘en’ of ‘dus’.’

De zin klonk ineens als volgt: ‘Ik vond het vorig jaar beter en ik heb een aantal ideeën om dat naar de toekomst toe te verbeteren.’ Positieve boodschappen kunnen ongelofelijk rammelen. Voorts laat ik mijn gedrag toch liever niet aan coaches over die geen bezwaar maken tegen ‘naar de toekomst toe’, maar die toch menen te weten wat heden goed voor me is.