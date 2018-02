Sioen «Een jaar of tien geleden werd mijn liedje ‘Cruisin’’ gebruikt in een Koreaans reclamefilmpje met Gwyneth Paltrow. Het werd opgepikt en ze zijn het op de radio beginnen te draaien: zo is het vrij snel een hit geworden. Sindsdien ben ik er al acht keer gaan optreden, één keer op een soort Koreaans Werchter. Heel grappig: de Koreanen zijn in eerste instantie erg verlegen en beleefd, maar op zo’n festival komen ze helemaal los, en gaan ze er echt keihard voor (doet een Koreaan na die er keihard voor gaat). Idem wanneer er iets grappigs gebeurt: de sfeer is er vaak nogal stijf, maar loop er één keer tegen een glazen deur en ze zijn twee weken later nog aan het lachen.»

HUMO Spreek je de taal?

Sioen «Min of meer, maar na de Spelen blijf ik nog een paar maanden ginds om Koreaans te studeren aan de universiteit. Ik kan veel makkelijker op tv komen als ik de taal spreek, en da’s wel mijn bedoeling. Wanneer ik hier naar ‘De zevende dag’ ga, krijg ik 150 euro; wanneer ik daar een interview doe, krijg ik 750 dollar. Ik zou gek zijn om dat aan mijn neus voorbij te laten gaan.»