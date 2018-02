Naema Tahir: 'Een bonnetje voor de belastingen'

I k heb net ruim vijftig snapshots gemaakt van e-mails over zakelijke afspraken en bezigheden uit 2017. Met een goede camera heb ik foto’s gemaakt van webpagina’s. Ik zal de e-mails downloaden en uitprinten, en toevoegen aan mijn dossier met belastinggegevens voor de belastingdienst. Want als ondernemer van een eenmansbedrijf moet ik bewijzen dat ik per jaar 1.200 uur besteed aan mijn onderneming, aan mijn schrijverschap dus.

Het is net als het tijdschrijven dat ik als ambtenaar bij de overheid moest doen: de besteding van elk halfuur moest je verantwoorden door in een digitaal programma op te schrijven wat je had gedaan. Advocaten schijnen elk blokje van zes minuten te moeten verantwoorden. Nodig, ongetwijfeld, maar ook tijdrovend.

Voor mij blijft het niet alleen bij tijdschrijven. Als ondernemer maak ik kosten om mijn beroep te kunnen uitoefenen. Zo gebruik ik het internet en mijn gsm, ik koop boeken, papier en inkt, gum en nietjes en wat al meer. Ik maak reiskosten voor een lezing in het land of daarbuiten, of voor een dag studeren in de bibliotheek. Ik maak kosten voor zakelijke etentjes, bijvoorbeeld als ik een afspraak heb met een politicus of een academicus, een vertaler of een activist, iemand met wie ik overleg over bepaalde zaken waarover ik schrijf. Als ik tijdens zo’n afspraak in een café een kop koffie nuttig en er op één trakteer, maak ik zakelijke kosten die ik onder voorwaarden kan aftrekken van mijn winst. Daarvoor moet ik dan wel alle bonnen bewaren en aan de belastingdienst overhandigen.