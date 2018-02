Bij onze laatste ontmoeting met Marieke Vervoort, nu tweeënhalf jaar geleden, stonden we nog op een atletiekpiste. Vervoort draaide volop rondjes in haar wheeler, als voorbereiding op de Memorial Van Damme. Topsport is wel het laatste waar we nu aan denken, als we haar in haar ziekenhuisbed zien. In een paar jaar tijd is haar gezondheid erg achteruitgegaan. ‘Ik heb tegen mama gezegd: ‘Ik weet niet hoelang ik het nog red, maar ik wil wachten tot na je verjaardag.’’