- Nadat een vriendin u om raad had gevraagd omdat ze haar dochtertje feministisch wilde opvoeden, schreef u het boek ‘Lieve Ijeawele, of een feministisch manifest in vijftien voorstellen’. Daarin staat: ‘In mijn boosheid over seksisme voel ik me vaak eenzaam.’ Is dat nog steeds zo?

Chimamanda Ngozi Adichie «Iedereen in mijn familie- en vriendenkring weet wat racisme is, maar het seksisme moet ik hun nog altijd uitleggen, en hen ervan overtuigen dat het bestáát. Als het over vrouwenzaken gaat, vinden mijn vrienden soms dat ik overdrijf. Maar ik overdrijf niet, ik wil alleen duidelijk maken dat het een belangrijk probleem is. Helaas worden je argumenten dan al snel als ongeldig afgedaan, waardoor het moeilijk wordt om nog een gesprek te voeren. En dat brengt een vorm van eenzaamheid met zich mee, ja.»