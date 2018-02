'Dit is mijn opgestoken middenvinger naar Theo Francken'

Johan Depoortere «Eén van de organisatoren van het ‘Burgerplatform voor overnachtingen’ is een vriend van mij, door hem raakte ik er in december vorig jaar ook bij betrokken. Er móét iets gebeuren, we kunnen die vluchtelingen toch niet op straat aan hun lot overlaten?

»Ik voel zeer grote bewondering voor al die vrijwilligers van Burgerplatform die ’s avonds hun tijd opofferen. Het zijn gewone mensen die overdag gaan werken of nog studeren. Ze zijn soms tot drie uur ’s nachts in het getouw. Vandaag vindt er een heuse heksenjacht plaats en worden vluchtelingen gecriminaliseerd, net als de burgers die ze helpen. N-VA-voorzitter Bart De Wever stelde het een paar weken geleden in zijn schandelijke opiniestuk in De Morgen voor als een simpele keuze tussen open grenzen of zijn fors terugstuurbeleid. Terwijl het net een heel complex probleem is. Bij mijn weten is er niemand die stelt dat we de grenzen zomaar moeten openen. De kern van de zaak is dat reguliere, veilige migratie nu onmogelijk is. Niet alleen in België, maar in heel Europa.»