Eeuwig spits Jan Mulder: 'Kevin De Bruyne'

'Kevin De Bruyne wordt wekelijks misdadig geattaqueerd'

B ert Wagendorp is columnist van de Volkskrant en schrijver van de bestseller ‘Ventoux’. Vorige week verscheen ‘Vals spel’, een verhandeling over vals spel in de sport van de klassieke oudheid tot het moderne heden, met als uitgangspunt ‘Homo ludens’, in 1938 gepubliceerd door cultuurfilosoof Johan Huizinga. Huizinga: ‘In de sport hadden we te doen met een activiteit, die bewust en erkend is als spel, die evenwel is opgevoerd tot zulk een graad van technische organisatie, materiële uitrusting en wetenschappelijke doordachtheid, dat in haar collectieve en publieke uitoefening de eigenlijke stemming van het spel dreigt teloor te gaan.’ In de jaren 70 herhaalde Tim Krabbé die stelling zo: ‘Een sportwedstrijd wordt gewonnen door degene met de juiste, hem door de natuur, zijn omstandigheden en zijn karakter geschonken oneerlijke voordelen.’ Zo is het. Herinneren we ons de twee jongens na een wedstrijd schoolzwemmen.

Piet won en Klaas zei: ‘Dat is niet eerlijk, jij kunt harder zwemmen.’ Al bij het Romeinse wagenrennen werd de tegenstander gesaboteerd en anno 2018 is sabotage een geaccepteerd onderdeel van het spel geworden. Vooral in het voetbal. Griezelige overtredingen, schwalbes, tijdrekken. Verkrachten, die wedstrijd, dat is professioneel. Kevin De Bruyne wordt wekelijks zo misdadig geattaqueerd, dat gevreesd mag worden voor zijn deelname aan het WK. Gelukkig is vals spel vaak hilarisch. Het door het spelregelboek verboden Grieks-Romeins worstelen in het strafschopgebied tijdens een corner kan me niet primitief genoeg zijn. Textiel scheuren, halzen wurgen, nekken klemmen, jukbenen verbrijzelen: lachen geblazen. Kopstoten in een luchtduel op het middenveld? In plaats van op het dichtstbijzijnde politiebureau een poging tot doodslag aan te geven, vragen ze om een spons.