Oma's aan de laptop: steeds meer senioren zoeken de liefde online

Wie in de zilveren jaren op zoek gaat naar een nieuw lief, kan een kamer boeken in ‘Hotel Römantiek’. Of naar de dichtstbijzijnde datingsite surfen, want dat doen steeds meer senioren. Net als dartele twintigers klikken en swipen ze zich een weg naar nieuwe liefde: zo’n 10% van de bezoekers van datingsites zijn zestigers, zeventigers en zelfs tachtigers. U weet het nu: als grootmoeder nog eens rood aangelopen aan de computer zit, is ze waarschijnlijk niet de buienradar aan het checken.