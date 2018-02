HUMO Eerst en vooral: hoe gemakkelijk of ongemakkelijk zit die stempel van ‘baby making music’ je?

Mike Milosh «Er zijn zoveel mensen die me komen vertellen dat hun kinderen zijn verwekt op mijn muziek. Wie ben ik dan om ze tegen te spreken? (lacht) Ik heb alleen iets tegen de term, omdat het zo’n cliché is. Zeker in Los Angeles, waar ik woon, is het zo’n domme catchphrase die je te vaak hoort (theatraal) ‘Ahhh, it’s baby making music’.

