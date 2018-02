'Het is een wonder dat er die dag geen agenten zijn gesneuveld'

Sinds maandag lijkt het Brusselse justitiepaleis wel bezet gebied: de internationale pers is er massaal neergestreken om het proces van Salah Abdeslam en zijn handlanger Sofien Ayari te volgen. Voor het eerst sinds zijn spectaculaire arrestatie is Abdeslam opnieuw in het openbaar te zien. Maar wat de verzamelde journalisten tijdens dit zwaarbewaakte proces vooral interesseert, is wat hij zal zeggen. Want de man die een sleutelrol lijkt te hebben gespeeld bij de voorbereidingen van de aanslagen, en die een tijdlang de meest gezochte crimineel van Europa was, hult zich nu al bijna twee jaar in stilzwijgen. In zijn Franse isoleercel, waar hij de klok rond onder observatie staat, weigert hij koppig mee te werken met het gerecht. Wacht Abdeslam op een publieke tribune om zijn verhaal te doen? Zijn advocaat, Brussels strafpleiter Sven Mary, gooide eind 2016 al een keer de handdoek in de ring: hij kon zijn cliënt niet verdedigen als hij bleef zwijgen, zei hij. Intussen heeft hij de zaak opnieuw opgenomen. Zal hij Abdeslam ditmaal wel kunnen doen praten?

Hoe dan ook zijn de aanslagen in Parijs tijdens dit proces niet aan de orde. Abdeslam is enkel in Brussel om verantwoording af te leggen over zijn rol bij de schietpartij die op 15 maart 2016 losbarstte op nummer 60 in de Driesstraat in Vorst, het schuiladres waar hij samen met jihadstrijders Sofien Ayari en Mohamed Belkaïd was ondergedoken. De agenten van de antiterreurcel waren ter plaatse voor een doordeweekse huiszoeking. Ze verwachtten een leeg appartement aan te treffen, maar in plaats daarvan stootten ze op de publieke vijand nummer één, die op dat moment al vier maanden voortvluchtig was. Er volgde een kogelregen en een achtervolging over de daken; de wijk werd afgesloten, er werd een helikopter ingezet en speciale politie-eenheden werden opgetrommeld. In het televisiejournaal had het alle ingrediënten van een actiefilm, maar voor de agenten ter plaatse was het allesbehalve cinema. Drie manschappen raakten gewond, één van hen draagt daar nog steeds zware gevolgen van. Abdeslam en Ayari zouden er nog drie dagen lang in slagen om op vrije voeten te blijven, Belkaïd werd tijdens het vuurgevecht gedood door een kogel van een scherpschutter. Maar het had heel anders kunnen aflopen, zegt één van de onderzoekers: ‘Het is een wonder dat we daar geen jongens zijn kwijtgeraakt.’