De idee dat echte liefde verdíénd moet worden, dat niets voor niets komt, is zo oud als de literatuur zelf. Met Saint Amour – Vlaanderens oudste en mooiste literaire karavaan – in aantocht vroegen we zeven schrijvers naar hun offervaardigheid voor de liefde. ‘Ik vrees dat vooral anderen offers hebben moeten brengen. En hoe meer opofferingen ze deden, hoe zieliger ik ze vond.’