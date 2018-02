Het multiculturele debat: professor Paul Scheffer en schrijver Arnon Grunberg kruisen de degens

Raar maar waar: nooit eerder hebben ze elkaar ontmoet, Paul Scheffer (63) en Arnon Grunberg (46), twee van de zwaarste gewichten onder de Nederlandse opiniemakers. Scheffer is als hoogleraar gespecialiseerd in migratie en multiculturele vraagstukken, Grunberg is schrijver en dwarsdenker. Ze lijken tegenstanders: de verdediger van de natiestaat versus de kosmopoliet. In zijn jongste boek, ‘De eerste boze burger’, zet Grunberg Scheffer neer als wegbereider van het populisme in Nederland. Maar blijven ze ook tegenstanders als je ze samenbrengt?