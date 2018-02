Koffie met heel veel melk. Zo omschrijft de Iraniër Ali Jafari (27), één van Philippe Geubels’ gasten in de vorige aflevering van ‘Taboe’, zijn eigen tint. Over zijn West-Vlaamse tongval heeft hij evenmin complexen. ‘Ik voel me meer West- Vlaming dan migrant.’ Toch is het niet altijd gemakkelijk om hier als een Ali door het leven te gaan. ‘Maar het voordeel is dat je mijn naam makkelijk kunt onthouden, er lopen er genoeg rond.’