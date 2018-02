'Het podium halen is een bonus. Een móóie bonus, maar ik wil vooral genieten'

Het plan was om Seppe Smits samen te brengen met dat andere Belgische snowboardtalent Sebbe De Buck, vlak voor hun vertrek naar het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, waar vrijdag de 23e Olympische Winterspelen van start gaan. Maar De Buck is met een gebroken pols teruggekeerd van de World X Games in de Verenigde Staten – zijn laatste wedstrijd voor de Spelen – en brengt die ochtend noodgedwongen in het ziekenhuis door. En Smits zit met een lichte irritatie aan de knie, het gevolg van een val eind vorig jaar.

Seppe Smits «Wij nemen berekende risico’s, nooit onverantwoorde. Soms val je keihard, maar wandel je gewoon weg. ‘Even blijven liggen, en zien of ik mijn benen nog kan bewegen.’ Na twee minuten besef je: ‘Hier kom ik goed weg.’ Andere keren denk je ‘valt wel mee’, maar doe je je plank uit en kan je niet meer stappen. Zoals nu: door een windstoot kwam ik tekort op een sprong. Niets aan de hand, leek het. Achter mij was ook een meisje zwaar gevallen. Ik wilde naar haar toe lopen, en voelde plots een pijnscheut. Ik had blijkbaar een bot in mijn knie gekneusd. Niet erg – ik kan alles doen wat ik wil – maar wel vervelend: ik voel de pijn als ik snowboard, en dat sluipt toch in je hoofd.»