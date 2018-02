'Het verhaal van Bo is mooi, maar vaak krijgen transgenders te maken met verstoting, discriminatie, pesterijen en geweld'

Katrijn (31) werd geboren als jongen.

Katrijn «Maar al toen ik een jaar of 7 was, werd gezegd dat ik eerder een meisje leek. Ik had geen gemakkelijk jeugd, voelde me voortdurend angstig, en werd soms gepest. Ik was de leerling die plots in tranen uitbarstte, en tijdens de les lichamelijke opvoeding van de leerkracht te horen kreeg dat ik naar de meisjesgroep zou worden gestuurd als ik bleef huilen. Ik worstelde met lichaam én geest, en ik voelde ergens wel wat er aan de hand was, maar ik kreeg het niet benoemd. Ik wist vooral dat ik heel ongelukkig was. Tot ik op m’n 16de een documentaire zag, en besefte: ik ben geen jongen, ik ben een meisje. Toch heeft het nog tot mijn 26ste geduurd voor ik actie durfde te ondernemen. Pas in 2014 werd ik effectief behandeld. Sinds november is de volledige transitie een feit.»