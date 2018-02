'De horeca heeft het al zo moeilijk'

Dr. Koen De Zeulder «Bespaar ons dat onheil! Het cliché wil dat Nederlanders gierig zijn, maar de Vlamingen zijn erger. Als iets gratis is, gaan alle remmen los. Ik zie het al voor me, op een mooie zomerdag. Een onverzorgde vader parkeert zijn smerige Daihatsu op een zonnig plein. Een slons met een spons wurmt zich uit het wagentje, gevolgd door vijf kinderen. ‘Go kids, go!’ roept vader. Meteen rennen de kindertjes heen en weer naar de overvolle terrassen, waar ze volle karaffen meegraaien, die ze uitgieten over het beslijkte wagentje. Daarbij wordt al eens een tafeltje omgegooid en het colaatje van een bejaarde naar binnen gekapt. En er worden zoute nootjes en chocolaatjes meegegrist. Het blijven nu eenmaal kinderen. Ondertussen sponst suffig de slons. ‘Lege karaffen achter de auto gooien!’ roept vader, die zeer verstandig is, want hij wil bij het vertrek niet meteen lek rijden op de scherven.

»Een kwartiertje later is de auto min of meer proper. Dan worden de meegebrachte emmertjes gevuld. Voor thuis: voor het zwembadje en de hond – die ze uiteraard hebben. Moeder en kroost wurmen zich weer in de auto. Vader roept: ‘En braaf zijn, of ik zet Kapitein Winokio op!’ en weg zijn ze.»