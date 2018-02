1| Vierduizend flats

Silvio Berlusconi is vooral bekend als mediamagnaat, maar zijn carrière als zakenman begon hij als vastgoedontwikkelaar. Zijn eerste grote succes was Milano Due, een project met vierduizend appartementen die een stad in de stad vormen – vandaar de naam. Berlusconi was toen 27 jaar. Daarna legde hij de basis voor zijn latere imperium met het reclamebureau Publitalia en het mediabedrijf Mediaset.

2| Charmezanger

Berlusconi financierde zijn rechtenstudie door als zanger op te treden op cruiseschepen. Aan de universiteit vormde hij een groepje met pianist Fedele Confalonieri, de latere baas van Mediaset. Berlusconi speelde contrabas. Muziek is altijd een passie gebleven: samen met popzanger Tony Renis schreef hij het clublied van AC Milan, de club waarvan hij meer dan dertig jaar de eigenaar was, en met operadirecteur Renato Serio componeerde hij de hymne van zijn partij Forza Italia. Hij nam ook twee platen met Napolitaanse liedjes op.

3| Geen haar, geen man

Berlusconi komt zelden zonder make-up of schoenen met hoge hakken de deur uit – hij is vrij klein van gestalte. Hij heeft een abonnement bij de plastisch chirurg, en zijn haar is een obsessie. In 2004 onderging hij een eerste haartransplantatie. Je kunt als man geen winnaar zijn als er niks op je kruin staat, meent hij. Dat ondervond ook de leider van de Siciliaanse afdeling van zijn partij, die in 2005 een haartransplantatie moest ondergaan, omdat hij anders geen kans zou maken bij de verkiezingen.