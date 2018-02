'Je moet de mensen over wie je schrijft liefhebben'

Er schuilt een universele kracht in het grotendeels autobiografische boek over een langdurige vriendschap tussen de Milanese stadsjongen Pietro, die vanaf zijn 11de elke zomer met zijn ouders in het Alpendorpje Grana verblijft, en de even oude koeienherder Bruno, een eenvoudige bergbewoner. Ondanks hun verschillende achtergrond ontwikkelen de twee een diepe, levenslange band.

Het boek heeft nog een ander groot thema: de moeizame relatie tussen Pietro en zijn vader, een gekwelde ziel die zich nauwelijks met de opvoeding bemoeit. Na een breuk tussen hen beiden en de dood van de vader wil Pietro alsnog te weten komen wie die mysterieuze man eigenlijk was.