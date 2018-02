Zo viert dr. De Zeulder Valentijn

Dr. Koen De Zeulder «Ja, dat rapport... Grote horlogemerken als Cartier en Rolex krijgen de volle laag, toch een beetje vreemd van een vereniging die zich Human Rights Watch noemt. Is hier sprake van een verborgen agenda? Maar ik ken het probleem al langer. Tien jaar geleden ben ik gestopt met het schenken van juwelen, onder meer daarom. Maar ook omdat het schenken van kraaltjes en andere glanzende rommel, hoe schandalig duur die ook mag zijn, denigrerend is. Wie zijn vrouw sieraden schenkt, behandelt haar als een kleuter. Dan kun je haar net zo goed een houten puzzel geven, of een pop.»

HUMO Kunnen bloemen nog?

De Zeulder «Bloemen? Die ontwortelde levende wezens, die te kijk worden gesteld in een lelijke vaas en tien dagen later achteloos worden weggesmeten? Wie een boeket schenkt, zegt eigenlijk: ‘Nu ben je nog mooi en daarom geef ik je aandacht, maar ooit zul je verslensen, en dan ga je onverbiddelijk naar de schroothoop.’ Een rare manier om de liefde te vieren, als je het mij vraagt. En je hébt het mij gevraagd, dus dat komt goed uit. Een dikke pluim voor je interviewtechniek.»