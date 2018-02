Eeuwig spits Jan Mulder: 'De Gouden Schoen 2017'

Ruud Vormer werd door spelers, trainers en kenners bedacht met de hoogste eer in het Belgische voetbal. Ruud is een terechte winnaar van de Gouden Schoen. Hij is geen vertegenwoordiger van het Mieke Telkamp-voetbal – waarover later meer – maar een speler met een traptechniek geschikt voor ondernemend en onderhoudend spel. Jammer genoeg wordt die eigenschap vaak ondergewaardeerd. Ruuds glamour schijnt te liggen in zijn huwelijk met een arts.

Mieke Telkamp weerklinkt in menig crematorium. Haar lied ‘Waarheen, waarvoor’ staat al sinds het uitkomen ervan op nummer 1 in de begrafenis-top 10 van Nederland. ‘Waarheen leidt de weg die we moeten gaan / Waarvoor zijn wij op aard / Wie weet wat er is achter ster en maan / Hoe lang duurt nog de nacht.’ Uitvinder van de term Mieke Telkamp-voetbal is John Nijssen, journalist van dagblad De Stem. Na weer eens een waardeloze wedstrijd van NAC Breda schreef Nijssen in zijn verslag over het spel: ‘Waarheen, waarvoor?’ Ik las erover in een column van voetbalverslaggever Sjoerd Mossou, die het had over het ‘schijtbakkenvoetbal’ van PSV. Mossou somt in zijn niet te stuiten enthousiasme een hele reeks synoniemen op, waaronder hotsknotsbegoniavoetbal. Ik begrijp hem maar al te goed, de verleiding is niet te weerstaan.