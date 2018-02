Feestjes met beestjes: hoe dierenliefde gelukkig en gezond maakt (2): 'Toen mijn varken bronchitis had, zong ik slaapliedjes voor hem'

Geen betere garantie voor een langer en gelukkiger leven dan een dier in huis, hebben wetenschappers uitgevogeld. En dan hebben ze het niet over een sappige côte à l’os op uw bord of een speenvarkentje aan het spit, maar wel over spinnende poezen, genoeglijk ruftende honden en dergelijke meer. In deel twee van onze ‘Dierenliefde’-reeks laten we opnieuw bekende dierenliefhebbers de lof zingen: ‘Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand na een jaar huwelijk plots een volledig andere persoon blijkt te zijn? Dat zul je met je huisdier niet tegenkomen!’