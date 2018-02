'Onze voornaamste boodschap is: neem uzelf niet zo ernstig, nobody fucking cares anyway'

Vóór hij met Fleddy Melculy begon, was Camerlynck meer dan een decennium lang frontman van De Fanfaar, een ensemble dat zich tot doel had gesteld om ‘het Brusselse dialect weer cool te maken’, vier platen opnam, de huisband van Urbanus werd, in die hoedanigheid op Pinkpop speelde en in Nederland de Nederpopprijs won. Maar De Fanfaar brak nooit echt door, en daarover zegt Urbanus, die op ‘De kerk’ een cameo heeft: ‘De media hebben hen tien jaar lang genegeerd. Het is fantastisch dat die gasten nu via de pechstrook toch hun doel bereiken.’

Jeroen Camerlynck «Ik kan cynisch doen en zeggen dat de media De Fanfaar bewust links hebben laten liggen. Urbain zegt soms: ‘Als ik zeg dat ik een nieuwe cd heb, zijn de meeste journalisten niet geïnteresseerd. Als ik zeg dat ik een tumor zo groot als een cd heb, kunnen ze niet snel genoeg komen.’ (lacht) Dat schetst het. Op de duur vermoedde ik dat pers en radio al afknapten op onze groepsnaam alleen.

»Nu De Fanfaar even platligt en ik er als een buitenstaander naar kan kijken, begrijp ik het wel beter. Ik dacht altijd heel lang na over wat we met De Fanfaar deden. Zo lang dat het alle kanten uitging. In vergelijking daarmee is Fleddy Melculy, waar ik nauwelijks over heb nagedacht, belachelijk helder. Luister drie seconden en je weet wat je eraan hebt.»

HUMO De clip van jullie eerste single ‘T-shirt van Metallica’ werd in 2016 meteen overal opgepikt. Graspop was het eerste festival dat jullie boekte. Jullie speelden ook in het voorprogramma van Guns N’ Roses op Werchter Classic.

Camerlynck «‘Gellie hebt veel geluk,’ zeggen mensen. Maar dan vergeten ze dat er fucking veel werk in die band kruipt. Fleddy, dat is constant gáán. Alle cd’s en T-shirts die besteld worden, steek ik zelf in postpakketjes. We hebben geen manager, ik doe dat zelf. Ik vind dat tof, maar ik word er wel moe van. Dat heb ik meestal zelf niet door, het is mijn madam die moet zeggen dat het tijd is voor een pauze.