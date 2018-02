'Door tegenvallende verkiezingen dreigden de traditionele partijen een kleiner stuk van de taart te krijgen, dus hebben ze de taart groter gemaakt'

Een grillige Pyreneeëncol, buiten categorie: zo ziet de grafiek eruit die de geldstroom van de Belgische politieke partijen sinds de jaren 90 in kaart brengt. In 1999 hadden ze een vermogen van 72,8 miljoen, volgens de recentste cijfers uit 2016 is die berg met geld aangegroeid tot 144,4 miljoen euro. Een verdubbeling dus in zeventien jaar tijd, al zit er om de paar jaar een kleine dip in de curve: dat zijn de verkiezingsjaren, waarin partijen hun peperdure campagnes moeten betalen. Tijd voor zes pertinente vragen over de cashflow van de Wetstraat.

1. Wie is de rijkste?

De N-VA is met kop en schouders de rijkste partij van België. Ze is geëvolueerd van een wankelende start-up naar een machtige oorlogsmachine. Tien jaar geleden balanceerde ze nog op de rand van het faillissement, in 2016 schurkte het totaalvermogen al tegen 40 miljoen euro aan. Dat is meer dan het budget van Club Brugge. Als CD&V, Open VLD en SP.A hun vermogen samenleggen, komen ze nog net boven de N-VA uit. Maar tegen 2019 zal de partij ook hen vermoedelijk achter zich hebben gelaten.

De socialistische partijen PS (16,79 miljoen euro) en SP.A (16,15 miljoen) staan ongeveer ex aequo met CD&V (16,77 miljoen) op de tweede plaats. Daarachter volgen de liberale partijen MR (14,22 miljoen) en Open VLD (10,71 miljoen). Vlaams Belang heeft nog altijd een vermogen van 8,9 miljoen euro. De kneusjes zijn Groen en Ecolo (allebei om en bij de 5 miljoen euro) en CDH (6,78 miljoen). De cijfers komen uit het handboek ‘Partij- en campagnefinanciering in België’ van politicologen Bart Maddens en Jef Smulders, die aan de KU Leuven al jaren onderzoek voeren naar de poen van de partijen.