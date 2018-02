'Ik kom nooit meer buiten zonder het gevoel dat ik elk moment kan worden neergeknald'

Vier jaar geleden vond Astrid Holleeder (51) dat het zo niet langer kon: haar levensgevaarlijke criminele broer Willem moest gestopt worden. Ze besloot samen met haar zus Sonja en Sandra Klepper, weduwe van crimineel Sam Klepper, te getuigen tegen Willem Holleeder. De verklaringen logen er niet om: de vrouwen schetsten een huiveringwekkend beeld van Holleeder. Hij maakte het leven van de zussen tot een hel. Ook dreigde hij Astrid en Sonja – weduwe van de vermoorde Cor van Hout – te vermoorden, net als de twee kinderen van Sonja.

'Ik hou wel van hem. Ik kan niet anders' Astrid en Willem Holleeder als kinderen

Het was voor het eerst dat mensen die zo dicht bij Holleeder staan, hun verhaal deden. De informatie van Sonja, Astrid en Sandra leidde ertoe dat Holleeder opnieuw werd opgepakt en in een extra streng bewaakte cel werd ondergebracht. Opmerkelijk is dat Astrid het vertrouwen van haar broer heeft gebruikt om zoveel mogelijk informatie te verzamelen dat in zijn nadeel zou werken.

Van het boek ‘Judas’, over de beslissing om te getuigen tegen haar broer Willem, zijn 500.000 exemplaren verkocht, en onlangs gingen de internationale filmrechten naar het productiebedrijf van Steven Spielberg. Maar echt genieten van het succes kan Astrid Holleeder niet. Al snel bleek dat haar leven na de getuigenverklaring niet veel beter was dan ervoor: Astrid en medegetuigen Sonja en Sandra voelen zich door de afgemeten nazorg van justitie in de kou gezet en vrezen dagelijks voor hun leven.

- U schreef na ‘Judas’ ook ‘Dagboek van een getuige’, omdat u wilt laten zien hoe amateuristisch justitie volgens u opereert. Voelde u nooit een moment van bevrijding na de spectaculaire verkoopcijfers van ‘Judas’?