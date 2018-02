Migraine, clusterhoofdpijn, kater en brain freeze: dit dossier over hoofdpijn helpt uw hoofd koel te houden

Dokter Joost Haan steekt trots vijf vingers in de lucht: één voor elke herziene editie van ‘Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn’. Collega Michel Ferrari gebaart naar het bovenste schap van de boekenkast in zijn kantoor in het Leidens Universitair Medisch Centrum. ‘Daar staan ze allemaal.’ De eerste editie is in 1997 verschenen, de vijfde rolde net van de persen.

HUMO Ik heb begrepen dat een update noodzakelijk was omdat het onderzoek na een periode van stilstand plots veel sprongen vooruit heeft gemaakt.

JOOST HAAN «Dat is een misverstand. Er was altijd al veel onderzoek naar hoofdpijn, maar dat was vaak theoretisch. Pas de laatste jaren heeft het ook praktische uitkomsten voor de patiënt opgeleverd. Denk maar aan de nieuwe migrainegeneesmiddelen die er aankomen en waar we veel van verwachten.»

MICHEL FERRARI «U heeft wel een punt: hoofdpijn is lange tijd niet ernstig genomen. En eigenlijk mag u de verleden tijd laten vallen: hoofdpijn heeft nog steeds niet de status die het verdient.»

HUMO Hoe komt dat?

FERRARI «Als je een foto neemt van een gebroken arm, dan zal je de breuk zíén. Een hersentumor zie je ook. Voor hoofdpijn – en pijn in het algemeen – bestaat geen objectieve maatstaf: je moet afgaan op wat de patiënt vertelt. Bovendien verloopt migraine met aanvallen. Wanneer patiënten bij de dokter komen, is de aanval meestal voorbij.»

'Migraine is geen aanstelleritis, geen hysterie en geen welvaartsziekte. Het is een hersenaandoening ''

HUMO Hoe bent u erdoor gefascineerd geraakt?

FERRARI «Toen ik me in de VS ging verdiepen in hersenbloedingen, voerde mijn promotor onderzoek naar migraine. Dat boeide me enorm: ons meest complexe orgaan ontspoort op totaal onvoorspelbare wijze, tot het zich om even onverklaarbare redenen plots weer normaliseert. Hoe kán dat?»

HAAN «Veel dokters nemen hoofdpijn niet serieus, ze vinden de patiënten maar lastig. Vaak zijn het welbespraakte patiënten die veel vragen hebben. Daarom heb ik me erop toegelegd. Ik vind sommige patiënten nog altijd moeilijk te behandelen, maar ik kan nu wel de meeste van hun vragen beantwoorden. En als ik het antwoord toch schuldig moet blijven, dan kan ik in eer en geweten zeggen dat het onbekend terrein is.»

HUMO Wel gek dat hoofdpijn zo miskend is: iedereen heeft er weleens last van en het is zo oud als de mensheid zelf.

FERRARI «De eerste verwijzingen vinden we bij de oude Egyptenaren, in van die typische profieltekeningen. Als behandeling bonden ze krokodillen in klei gevuld met kruiden rond hun hoofd. Een andere oude afbeelding hangt in een museum in Kopenhagen: een beeltenis van een man met een gat in het hoofd.»