'Door sport, religie en politiek door elkaar te halen, voeden fanatici het radicalisme bij kwetsbare jongeren'

‘Het is een evolutie waar wij in België steeds meer last van hebben,’ zegt Patrick Van Acker, voorzitter van de Belgische kickboksfederatie BKBMO. In de ons omringende landen maken inlichtingendiensten zich steeds meer zorgen om de islamradicalisering via sportclubs.

Haatpredikers verspreiden hun extremistische islam lang niet alleen via moskeeën, islamwebsites of tournees langs allerlei obscure zaaltjes. Extremistische ronselaars gebruiken elke plek waar moslims samenkomen om hun visie te verspreiden. En nergens lijkt hun radicale boodschap beter te vallen dan in de sport.