'We gaan de dieperik in. Het systeem kan elk moment crashen'

Een bittere vechtscheiding met zijn eerste vrouw, de breuk met zijn twee oudste kinderen, zijn gedwongen ontslag uit de succesvolle Wellness Kliniek, conflicten met de Orde der artsen, de breuk met zijn tweede vrouw... Hoeyberghs (56) kreeg er flink van langs, en al zijn onfortuinlijkheden werden breed uitgesmeerd in de gespecialiseerde pers.

Allemaal zijn eigen schuld, beweren kwatongen: zijn zelfingenomenheid, grote mond en moeilijke karakter maken het onmogelijk om met hem samen te werken, laat staan samen te leven. Maar de flamboyante arts ziet dat zelf enigszins anders.

Jeff Hoeyberghs «Ik word langs alle kanten aangevallen en tegengewerkt, maar dat maak ik al 56 jaar mee. Het is de rode draad in mijn leven, zou je kunnen zeggen. Ik vind dat trouwens helemaal niet zo erg. Je moet het in het leven doen met de kaarten die je hebt gekregen.»

HUMO En welke kaarten hebt u gekregen?

Hoeyberghs «De kaart die mij onderscheidt van de meeste mensen, is dat ik een intellectueel ben. Dat was voor iedereen rond mij al vroeg duidelijk. Ik ben altijd de slimste van de klas geweest.

»Als intellectueel ga je steevast, en ongeacht de consequenties, op zoek naar de waarheid. Dat zorgt voor conflicten, want de wereld wordt geregeerd door leugens. Daarom lig ik al mijn hele leven overhoop met veel mensen. Zij zijn niet geïnteresseerd in de waarheid, maar leven in een illusie. Dat had ik als kind al door, en daardoor botste ik vaak met mijn ouders en leraars.»