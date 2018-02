'Ik wist dat ik mijn vriend Koen op een bepaald moment zou moeten afgeven en dat ik dan aan een nieuw leven zou moeten beginnen, zonder hem'

Haar eerste gemeenteraadsverkiezingen, in 2012, katapulteerden Julie meteen naar een schepenzitje. Waar die van 2018 haar zullen doen belanden, valt nog af te wachten. Ze staat samen op de lijst met moeder Maggie, die Open VLD aanvoert en haar broer Eddie na achttien jaar hoopt af te lossen als burgemeester. Een dynastie, heet zoiets.

HUMO Lukt het met zo’n familie om het soms eens níét over politiek te hebben?

Julie Asselman «Soms (lacht). Op kerstavond, bijvoorbeeld: oma heeft een regel opgelegd dat al wie dan aan politieke discussies begint, buitenvliegt. Mijn vader en mijn oom gaan vaak al uit eigen beweging buiten staan als de gemoederen hoog oplopen (lacht).»

HUMO In oktober zal je moeder voor de eerste keer op de Merchtemse lijst van Open VLD staan, waar jij ook op staat. Heeft ze het niet druk genoeg als minister van Volksgezondheid?

Asselman «Ze had er gewoon zin in, denk ik. Ik snap wel waarom ze terug zou willen naar de basis, Merchtem blijft onze thuis. Wij werden al scheef aangekeken als we er luidop over dachten om ergens anders een huis te kopen. ‘Toch niet dáár!?’ Nét niet onterfd toen (lacht). Aangetrouwde familieleden weten bij ons wat hun te doen staat: als ze er echt bij willen horen, moeten ze naar Merchtem verhuizen.»

HUMO Jouw moeder zal dus niet verhuizen naar waar de partij haar het best kan gebruiken bij verkiezingen?

Asselman «En Merchtem verlaten? Dat nooit (lacht).»

HUMO In je tienerjaren zei je dat je nooit in de politiek zou gaan. Meende je dat toen?

Asselman «Tja, de lat ligt enorm hoog, hè. Mijn moeder is minister, mijn vader was schepen en mijn oom zal achttien jaar burgemeester van Merchtem geweest zijn: ik moet al geweldig uit mijn pijp komen om het even goed te doen als de rest van de familie. Laat staan dat ik het beter zou doen – ik kan geen koning worden, hè (lacht).